Армія США евакуює базу в Катарі, як перед минулими ударами по Ірану, - ЗМІ

Неназваний американський чиновник і ще одне джерело розповіли виданню, що військовослужбовців з авіабази переводять на інші об'єкти і в готелі в регіоні. Таким чином їх хочуть убезпечити від можливої загрози в разі, якщо потенційний удар США по Ірану спричинить відповідні дії Тегерана.

Водночас уряд Катару заявив, що персонал виводиться з бази "у відповідь на поточну регіональну напруженість". У заяві катарської влади підкреслюється, що вона вживатиме "всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки і захисту своїх громадян і резидентів як пріоритет".

Ще в неділю, 11 січня, іранські офіційні особи заявили, що в разі удару США під загрозою можуть опинитися американські та ізраїльські військові бази в регіоні.

"Військові та морські центри США стануть для нас законними цілями", - сказав спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф.

Варто зауважити, що раніше президент США Дональд Трамп пообіцяв "дуже рішучі заходи" проти Ірану, якщо іранська влада почне страту протестувальників.