Армия США будет увольнять отказавшихся вакцинироваться от коронавируса
Военных США, которые откажутся от вакцинации против коронавируса, немедленно уволят. Приказ Пентагона охватывает военнослужащих регулярной армии, резервистов и курсантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как отмечает издание, приказ об увольнении непривитых военных - это последнее из соответствующих предписаний. Они были выданы после того, как Пентагон объявил обязательную вакцинацию для всех военнослужащих в августе прошлого года.
В настоящее время большинство военнослужащих США привиты от коронавируса хотя бы одной дозой. Согласно официальным данным, около 79 американских военных умерли после заражения новым штаммом "Омикрон".
Напомним, в середине сентября прошлого года всех военных действующей службы США обязали вакцинироваться от коронавируса до 15 декабря 2021-го.