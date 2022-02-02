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Армія США звільнятиме тих, хто відмовився вакцинуватися від коронавірусу

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Вашингтон, Середа 02 лютого 2022 21:54
Армія США звільнятиме тих, хто відмовився вакцинуватися від коронавірусу Фото: військових США звільнять за відмову вакцинуватися від коронавірусу (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Військових США, які відмовляться від вакцинації проти коронавірусу, негайно звільнять. Наказ Пентагону охоплює військовослужбовців регулярної армії, резервістів і курсантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначає видання, наказ про звільнення нещеплених військових - це останнє з відповідних приписів. Вони були видані після того, як Пентагон оголосив обов'язкову вакцинацію для всіх військовослужбовців в серпні минулого року.

В цей час більшість військовослужбовців США щеплені від коронавірусу хоча б однією дозою. Згідно з офіційними даними, близько 79 американських військових померли після зараження новим штамом "Омікрон".

Нагадаємо, в середині вересня минулого року всіх військових діючої служби США зобов'язали вакцинуватися від коронавірусу до 15 грудня 2021-го.

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Сполучені Штати Америки Вакцинація Коронавірус
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