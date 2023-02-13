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Армія США атакувала бойовиків в Сомалі: ліквідовано 12 ісламістів

Фото: США атакавали групу ісламістів в Сомалі (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Армія США атакувала район зосередження бойовиків ісламістського угруповання "Аль-Шабааб" в Сомалі - 12 ісламістів було знищено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зазначається, що удар був нанесений по бойовикам, які розташовувалися в 472 кілометрах від столиці Могадішо, тож цивільне населення не постраждало.

"Викорінення екстремізму потребує втручання, що виходить за рамки традиційних військових засобів", - заявило командування.

Нагадаємо, що в січні США завдали удару по групі бойовиків у Сомалі, внаслідок якого було знищено близько 30 членів ісламістського угруповання "Аль-Шабааб".

Раніше повідомлялося, що ісламісти у столиці Сомалі, Могадішо, підірвали автомобілі біля міністерства освіти. Повідомляється, що дві заміновані машини врізалися у стіни міністерства. Щонайменше 12 людей загинули, також багато людей отримали осколкові поранення.

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Сомали