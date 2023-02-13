Армия США атаковала боевиков в Сомали: ликвидировано 12 исламистов

Армия США атаковала район сосредоточения исламистских боевиков группировки "Аль-Шабааб" в Сомали - 12 исламистов были уничтожены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Отмечается, что удар был нанесен по боевикам, которые располагались в 472 километрах от столицы Могадишо, поэтому гражданское население не пострадало.
"Искоренение экстремизма требует вмешательства, выходящего за рамки традиционных военных средств", - заявило командование.
Напомним, что в январе США нанесли удар по группе боевиков в Сомали, в результате которого было уничтожено около 30 членов исламистской группировки "Аль-Шабааб".
Ранее сообщалось, что исламисты в сомалийской столице, Могадишо, взорвали автомобили возле министерства образования. Сообщается, что две заминированные машины врезались в стены министерства. По меньшей мере 12 человек погибли, также многие получили осколочные ранения.
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