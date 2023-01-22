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Армія США завдала удару по бойовикам у Сомалі: знищено близько 30 ісламістів

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Неділя 22 січня 2023 01:00
Армія США завдала удару по бойовикам у Сомалі: знищено близько 30 ісламістів Фото: армія США завдала удару по ісламістським бойовикам у Сомалі (flickr.com/airmanmagazine)
Автор: Константин Широкун

США завдали удару по групі бойовиків у Сомалі, внаслідок якого було знищено близько 30 членів ісламістського угруповання "Аль-Шабааб".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Операція, яку американські військові назвали колективним ударом з метою самооборони, відбулася в п'ятницю приблизно за 260 кілометрів на північ від столиці Могадішо, де національні сили Сомалі зазнали атаки понад 100 бойовиків "Аль-Шабааб".

Африканське командування США, військовий підрозділ американського уряду на континенті, заявило, що внаслідок удару знищено три автомобілі, мирні жителі не постраждали.

За даними уряду Сомалі, бойовики "Аль-Шабааб" штурмували військову базу Сомалі в Галкаді в п'ятницю і вбили щонайменше семеро солдатів. Бойовики підірвали заміновані автомобілі та відкрили вогонь зі зброї, але зрештою були відкинуті.

Раніше повідомлялося, що ісламісти у столиці Сомалі, Могадішо, підірвали автомобілі біля міністерства освіти. Повідомляється, що дві заміновані машини врізалися у стіни міністерства. Щонайменше 12 людей загинули, також багато людей отримали осколкові поранення.

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