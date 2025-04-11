UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Армія, рятівники, церква, президент: кому найбільше довіряють українці під час війни

Фото: ЗСУ довіряють більше ніж 90% українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Під час війни довіра до силових відомств в Україні суттєво зросла. І без того висока довіра до ЗСУ зросла удвічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

За даними опитування, у березні 2025 року Збройним силам України довіряють 93,5% респондентів. Баланс довіри-недовіри становить +88,8%, у липні-серпні 2021 року він був на рівні +43,5%.

Далі йдуть Державна служба з надзвичайних ситуацій з балансом + 75,1%, добровольчі загони (+77,0%) та волонтерські організації (+65,8%).

Висока довіра до Церкви (+42,5%) та СБУ (+35,7%).

Президенту довіряють 57,5% респондентів, не довірять - 35,1%, баланс становить +22,4%. Це значно більше, ніж у липні-серпні 2021 року, коли баланс довіри до президента був від'ємний -21,4%.

Національному банку України довіряють 50,6%, не довіряють - 37,4%, баланс + 13,2%. До війни тільки 29,1% респондентів довіряли НБУ, не довіряли - 60,1%, а баланс був -31,0%.

Опитування проводилося Центром Разумкова з 28 лютого по 6 березня 2025 року 2018 респондентів. Опитування методом face-to-face проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, березні президенту Володимиру Зеленському довіряли 59,6% українців, не довіряли 33,3%. За останні пів року рівень підтримки Зеленського зріс. У вересні 2024 року йому довіряли 51,2% респондентів,

Позитивний баланс довіри-недовіри має також голова СБУ Василь Малюк (+15,8%). Решта політиків та громадських діячів мають негативний баланс довіри-недовіри.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниЗбройні сили УкраїниПрезидент