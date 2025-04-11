Армия, спасители, церковь, президент: кому больше всего доверяют украинцы во время войны

По данным опроса, в марте 2025 года Вооруженным силам Украины доверяют 93,5% респондентов. Баланс доверия-недоверия составляет +88,8%, в июле-августе 2021 года он был на уровне +43,5%.

Далее следуют Государственная служба по чрезвычайным ситуациям с балансом +75,1%, добровольческие отряды (+77,0%) и волонтерские организации (+65,8%).

Высокое доверие к Церкви (+42,5%) и СБУ (+35,7%).

Президенту доверяют 57,5% респондентов, не доверяют - 35,1%, баланс составляет +22,4%. Это значительно больше, чем в июле-августе 2021 года, когда баланс доверия к президенту был отрицательный -21,4%.

Национальному банку Украины доверяют 50,6%, не доверяют - 37,4%, баланс +13,2%. До войны только 29,1% респондентов доверяли НБУ, не доверяли - 60,1%, а баланс был -31,0%.

Опрос проводился Центром Разумкова с 28 февраля по 6 марта 2025 года среди 2018 респондентов. Опрос методом face-to-face проводился только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.