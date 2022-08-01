Армия России может вернуться в Беларусь за две-три недели, - ГУР

Кремль может вернуть свою армию на территорию Беларуси через две-три недели, если у них будет такая необходимость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью замначальника Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого в интервью The Guardian.