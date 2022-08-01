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Армия России может вернуться в Беларусь за две-три недели, - ГУР

Фото: армия России может вернуться в Беларусь за две-три недели (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталия Гурковская

Кремль может вернуть свою армию на территорию Беларуси через две-три недели, если у них будет такая необходимость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью замначальника Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого в интервью The Guardian.

"Российские войска отступили из северных регионов Украины в марте и снова появились на Донбассе через две недели. Мы знаем, что они могут вернуться в Беларусь через две-три недели, если им понадобится", - заявил он.

По его словам, армия РФ может быстро перебрасывать войска и технику с одного направления на другое. Скибицкий отметил, что Россия практиковала это во время военных учений накануне полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, по данным Генштаба, на сегодня нет признаков того, чтобы войска России и Беларуси готовились к наступлению на Волынском и Полесском направлениях.

Добавим, ранее лидер белорусского режима Александр Лукашенко пояснил, почему Беларусь до сих пор не вторглась в Украину. По его словам, его войска пока не нужны российским силам.

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