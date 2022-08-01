Армія Росії може повернутися в Білорусь за два-три тижня, - ГУР

Кремль може повернути свою армію на територію Білорусі за два-три тижні, якщо в них буде така потреба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скибіцького в інтерв'ю The Guardian.

"Російські війська відступили з північних регіонів України в березні і знову з'явилися на Донбасі за два тижні. Ми знаємо, що вони можуть повернутися до Білорусі за два-три тижні, якщо їм знадобиться", - заявив він. За його словами, армія РФ може швидко перекидати війська і техніку з одного напрямку на інший. Скибицький зазначив, що Росія практикувала це під час військових навчань напередодні повномасштабного вторгнення до України.