Армия России безуспешно пытается взять два города на Донбассе, - британская разведка

Российские наступательные операции по-прежнему ограничены по своему размаху и масштабу, а боевые действия к западу от Лисичанска сосредоточены в Северске и Бахмуте. И это несмотря на заявления россиян о том, что они вошли на окраину города Северск в начале недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, ранее Россия делала преждевременные и ложные заявления об успехе. "Вероятно, это, по крайней мере частично, направлено на то, чтобы продемонстрировать успех внутренней аудитории и укрепить боевой дух воюющих сил", - считают в Минобороны Британии.

По данным британской разведки, ВСУ успешно отражают атаки России с тех пор, как Лисичанск был уступлен, а украинская оборонительная линия была укорочена и выпрямлена. "Это позволило сконцентрировать силы и вести огонь против уменьшенных атак России и сыграло важную роль в уменьшении импульса России", - говорится в сообщении.