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Армия России безуспешно пытается взять два города на Донбассе, - британская разведка

Фото: На Донбассе Россия атакует Северск и Бахмут (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российские наступательные операции по-прежнему ограничены по своему размаху и масштабу, а боевые действия к западу от Лисичанска сосредоточены в Северске и Бахмуте. И это несмотря на заявления россиян о том, что они вошли на окраину города Северск в начале недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, ранее Россия делала преждевременные и ложные заявления об успехе. "Вероятно, это, по крайней мере частично, направлено на то, чтобы продемонстрировать успех внутренней аудитории и укрепить боевой дух воюющих сил", - считают в Минобороны Британии.

По данным британской разведки, ВСУ успешно отражают атаки России с тех пор, как Лисичанск был уступлен, а украинская оборонительная линия была укорочена и выпрямлена. "Это позволило сконцентрировать силы и вести огонь против уменьшенных атак России и сыграло важную роль в уменьшении импульса России", - говорится в сообщении.

Ранее британская разведка сообщала, что российская армия после захвата Лисичанска продвигается в сторону Славянска и попытается взять Северск и Бахмут.

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