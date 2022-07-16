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Армія Росії безуспішно намагається взяти два міста на Донбасі, - британська розвідка

Фото: на Донбасі Росія атакує Сіверськ і Бахмут (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російські наступальні операції як і раніше обмежені за своїм розмахом і масштабом, а бойові дії на захід від Лисичанська зосереджені в Сіверську і Бахмуті. І це попри заяви росіян про те, що вони увійшли на околицю міста Сіверськ на початку тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

Як наголошується в зведенні, раніше Росія робила передчасні і помилкові заяви про успіх. "Ймовірно, це, принаймні частково, направлено на те, щоб продемонструвати успіх внутрішньої аудиторії і зміцнити бойовий дух воюючих сил", - вважають в Міноборони Британії.

За даними британської розвідки, ЗСУ успішно відбивають атаки Росії з тих пір, як Лисичанськ був залишений, а українська оборонна лінія була вкорочена і випрямлена. "Це дозволило сконцентрувати сили і вести вогонь проти зменшених атак Росії і зіграло важливу роль у зменшенні імпульсу Росії", - йдеться в повідомленні.

Раніше британська розвідка повідомляла, що російська армія після захоплення Лисичанська просувається в бік Слов'янська і спробує взяти Сіверськ і Бахмут.

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ДонбасСлов'янськ