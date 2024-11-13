Армія РФ зосередила сили на одному напрямку і слідує своїй меті, - нардеп
Російські війська зосередили сили на одному напрямку. І попри те, що це говорить про недостатність ресурсів, РФ не відходить від "базових" цілей.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна Вирішальна зима. Чи атакуватиме РФ енергетику і чи зупинить Путіна прихід Трампа.
За словами народного депутата від фракції "Голос", чинного військового Романа Костенка, на фронті немає ознак, що Росія готова взяти тактичну паузу, як про це писали різні російські "воєнкори". Армія РФ просувається так само як і до цього - у своєму темпі, фокусуючись сьогодні на Курахівському напрямку.
"Це показує, що у противника немає достатніх ресурсів, щоб бити в усіх напрямках одночасно. Вони обирають привабливі для себе напрямки, як зараз Курахове. Зараз ситуація взагалі складна, але Курахове знаходиться в півоточенні і нам потрібно докласти багато зусиль, щоб не потрапити в оточення", - зазначає він.
На його думку, схоже на те, що росіяни основну частину своїх сил сконцентрували все ж таки на просуванні до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. Певні дії на Запорізькому та Херсонському напрямах теж є, але там вони, швидше, мають характер "опортуністичних" - йти, поки є така можливість, а Донецька та Луганська області, тим часом, залишаються базовими цілями Москви.
Ситуація на фронті
Минулої доби, 12 листопада, на лінії фронту відбулися 162 бойові зіткнення. Найбільше ворог тиснув на Курахівському напрямку.
Зокрема, як зазначають в Інституті вивчення війни, окупанти поступово просуваються в районі міста Курахове і намагаються вирівняти лінію фронту на заході Донецької області. Погіршення погодних умов на наступ не впливає.
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