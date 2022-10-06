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Армія РФ стерла з лиця землі село під Ізюмом. Прокурори фіксують факти злочинів

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Харків, Четвер 06 жовтня 2022 18:02
Армія РФ стерла з лиця землі село під Ізюмом. Прокурори фіксують факти злочинів Фото: російські військові майже повністю знищили село Кам'янка під Ізюмом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Російські військові майже повністю знищили село Кам'янка, розташоване за 7 кілометрів від Ізюму. Прокурори фіксують факти злочинів та документують ушкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Харківської обласної прокуратури.

Село в окупації село було до початку вересня. Прокурори Ізюмської окружної прокуратури Харківської області у рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни спільно зі слідчими СБУ провели комплексний огляд села.

Армія РФ стерла з лиця землі село під Ізюмом. Прокурори фіксують факти злочинів Жодного вцілілого будинку немає, інфраструктура знищена. Правоохоронці документують злочини російської армії для передачі доказів злочинних дій російських військових до Міжнародного кримінального суду.

Армія РФ стерла з лиця землі село під Ізюмом. Прокурори фіксують факти злочинів

Раніше прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан закликав світову спільноту почути "відлуння Нюрнберзького процесу" на тлі масових військових злочинів росіян в Україні.

Також нагадаємо, що раніше у МЗС України закликали всі держави та організації підтримати створення Спеціального міжнародного трибуналу зі злочину агресії проти України.

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