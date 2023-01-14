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Армія РФ зазнає значних втрат у живій силі та відчуває нестачу військових, - Генштаб

Фото: армія РФ зазнає значних втрат у живій силі та відчуває нестачу військових (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російська армія продовжує щоденно зазнавати втрат у живій силі та відчуває нестачу військових в окремих підрозділах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Противник продовжує щоденно зазнавати втрат в живій силі і це дається взнаки", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що залишається низьким, до 40 відсотків, рівень укомплектування окремих підрозділів 3 окремої мотострілецької бригади 1 армійського корпусу, що розташовані в районі Горлівки Донецької області. І це, попри нещодавнє доукомплектування мобілізованими та контрактниками.

Окрім того, особовому складу заборонено залишати місце розташування - таким чином окупанти хоч якось намагаються запобігти дезертирству.

Нагадаємо, за даними на ранок суботи, 14 січня, українські військові ліквідували за добу 530 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 114 660 військових.

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