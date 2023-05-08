Армія РФ втратила понад роту окупантів та п’ять танків, - Тарнавський

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом минулої доби ворог 26 разів атакував наші позиції. Успіху не мав, відійшов. Застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію, ворог обстрілює позиції наших підрозділів та населені пункти, що межують із лінією зіткнення.

"Для коригування вогню артилерії противник використовує БпЛА. Загалом, на таврійському напрямку протягом доби зафіксовано 376 обстрілів. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 644 вогневих завдань. Йдеться про контрбатарейну боротьбу і про роботу по планових цілях, виявлених раніше", - пояснив Тарнавський.

За його словами, втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти. Знищено та пошкоджено 16 одиниць озброєння та військової техніки противника: