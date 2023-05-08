Армия РФ потеряла более роты оккупантов и пять танков, - Тарнавский

"Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском и Марьинском направлениях. Активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки враг 26 раз атаковал наши позиции. Удачи не было, отошел. Используя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию, враг обстреливает позиции наших подразделений и населенные пункты, граничащие с линией столкновения.

"Для корректировки огня артиллерии противник использует БпЛА. В общем, на таврическом направлении в течение суток зафиксировано 376 обстрелов. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 644 огневых задач. Речь идет о контрбатарейной борьбе", - объяснил Тарнавский.

По его словам, потери врага убитыми и ранеными составили больше роты. Уничтожены и повреждены 16 единиц вооружения и военной техники противника: