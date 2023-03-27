Армія РФ втратила понад 3,5 тисячі танків під час війни проти України

Під час війни проти України російські загарбники втратили понад 3,5 тисячі танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства оборони України.

"15 з них захопили українські військові й ці машини наразі нищать колишніх власників", - зазначили в Міноборони.

Зазначається, що така кількість знищених і втрачених бойових машин свідчить про їх слабку технологічність і невдалу тактику застосування.

"Понад 3500 танків втратили російські загарбники під час війни проти України. Такими є дані Генерального штабу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що за даними на ранок неділі, 26 березня, українські військові знищили 15 російських танків, 15 ББМ та два БПЛА.

Також раніше ми писали, що російський диктатор Володимир Путін поділився планами щодо виготовлення понад 1600 "нових" танків для армії РФ.

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