Армія РФ втратила за добу понад 2000 солдатів, - Генштаб

Втрати армії Росії

Нагадаємо, на початку жовтня у Генштабі ЗСУ відзвітували, що у вересні Сили оборони України змогли завдати противнику рекордних втрат. Загалом було знешкоджено 46 230 окупантів.

Для порівняння, у січні 2026 року втрати армії РФ становили 31 710 військових, а в лютому — 26 090.