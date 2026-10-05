UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Армія РФ втратила за добу понад 2000 солдатів, - Генштаб

06:54 05.10.2026 Пн
1 хв
aimg Едуард Ткач
Фото: втрати противника зростають (Getty Images)

За минулу добу, з 4 на 5 жовтня, російська армія втратила у боях проти України цілих 2020 солдатів. Окрім того, Сили оборони України знищили майже 1900 дронів та сотні одиниць автотехніки противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.10.26 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 1 542 720 (+2020) осіб ;
  • танків - 12 393 (+2) од.;
  • бойових броньованих машин - 25 487 (+4) од.;
  • артилерійських систем - 50 733 (+47) од.;
  • РСЗВ - 2182 (+3) од.;
  • засоби ППО - 1688 (+2) од.;
  • літаків - 443 од.;
  • гелікоптерів - 356 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 548 095 (+1855) од.;
  • крилатих ракет - 5126 од.;
  • кораблів/катерів - 35 од.;
  • підводних човнів - 2 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 157 985 (+727) од.;
  • спеціальної техніки - 4793 (+5) од.

Втрати армії Росії

Нагадаємо, на початку жовтня у Генштабі ЗСУ відзвітували, що у вересні Сили оборони України змогли завдати противнику рекордних втрат. Загалом було знешкоджено 46 230 окупантів.

Для порівняння, у січні 2026 року втрати армії РФ становили 31 710 військових, а в лютому — 26 090.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяГенштаб ЗСУВійна в Україні