Армия РФ потеряла за сутки более 2000 солдат, - Генштаб

Потери армии России

Напомним, в начале октября в Генштабе ВСУ отчитались, что в сентябре Силы обороны Украины смогли нанести противнику рекордные потери. В общей сложности было обезврежено 46 230 оккупантов.

Для сравнения, в январе 2026 года потери армии РФ составили 31 710 солдат, а в феврале - 26 090.