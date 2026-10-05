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Армия РФ потеряла за сутки более 2000 солдат, - Генштаб

06:54 05.10.2026 Пн
1 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: потери противника растут (Getty Images)

За прошедшие сутки, с 4 на 5 октября, российская армия потеряла в боях против Украины целых 2020 солдат. Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили около 1900 дронов и сотни единиц автотехники противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.10.26 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 1 542 720 (+2020) человек;
  • танков – 12 393 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин – 25 487 (+4) ед;
  • артиллерийских систем – 50 733 (+47) ед;
  • РСЗО – 2182 (+3) ед.;
  • средства ПВО – 1688 (+2) ед.;
  • самолетов – 443 ед.;
  • вертолетов - 356 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 548 095 (+1855) ед.;
  • крылатых ракет – 5126 ед.;
  • кораблей/катеров - 35 ед;
  • подводных лодок – 2 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 157 985 (+727) ед;
  • специальной техники – 4793 (+5) ед.

Потери армии России

Напомним, в начале октября в Генштабе ВСУ отчитались, что в сентябре Силы обороны Украины смогли нанести противнику рекордные потери. В общей сложности было обезврежено 46 230 оккупантов.

Для сравнения, в январе 2026 года потери армии РФ составили 31 710 солдат, а в феврале - 26 090.

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