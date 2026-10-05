Армія РФ втратила за добу понад 2000 солдатів, - Генштаб

За минулу добу, з 4 на 5 жовтня, російська армія втратила у боях проти України цілих 2020 солдатів. Окрім того, Сили оборони України знищили майже 1900 дронів та сотні одиниць автотехніки противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.10.26 орієнтовно склали:

Втрати армії Росії

Нагадаємо, на початку жовтня у Генштабі ЗСУ відзвітували, що у вересні Сили оборони України змогли завдати противнику рекордних втрат. Загалом було знешкоджено 46 230 окупантів.

Для порівняння, у січні 2026 року втрати армії РФ становили 31 710 військових, а в лютому — 26 090.