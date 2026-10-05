Армія РФ втратила за добу понад 2000 солдатів, - Генштаб
06:54 05.10.2026 Пн
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Фото: втрати противника зростають (Getty Images)
За минулу добу, з 4 на 5 жовтня, російська армія втратила у боях проти України цілих 2020 солдатів. Окрім того, Сили оборони України знищили майже 1900 дронів та сотні одиниць автотехніки противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.10.26 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 1 542 720 (+2020) осіб ;
- танків - 12 393 (+2) од.;
- бойових броньованих машин - 25 487 (+4) од.;
- артилерійських систем - 50 733 (+47) од.;
- РСЗВ - 2182 (+3) од.;
- засоби ППО - 1688 (+2) од.;
- літаків - 443 од.;
- гелікоптерів - 356 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 548 095 (+1855) од.;
- крилатих ракет - 5126 од.;
- кораблів/катерів - 35 од.;
- підводних човнів - 2 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 157 985 (+727) од.;
- спеціальної техніки - 4793 (+5) од.
Втрати армії Росії
Нагадаємо, на початку жовтня у Генштабі ЗСУ відзвітували, що у вересні Сили оборони України змогли завдати противнику рекордних втрат. Загалом було знешкоджено 46 230 окупантів.
Для порівняння, у січні 2026 року втрати армії РФ становили 31 710 військових, а в лютому — 26 090.