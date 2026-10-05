Армия РФ потеряла за сутки более 2000 солдат, - Генштаб

За прошедшие сутки, с 4 на 5 октября, российская армия потеряла в боях против Украины целых 2020 солдат. Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили около 1900 дронов и сотни единиц автотехники противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.10.26 ориентировочно составили:

Потери армии России

Напомним, в начале октября в Генштабе ВСУ отчитались, что в сентябре Силы обороны Украины смогли нанести противнику рекордные потери. В общей сложности было обезврежено 46 230 оккупантов.

Для сравнения, в январе 2026 года потери армии РФ составили 31 710 солдат, а в феврале - 26 090.