Армия РФ потеряла за сутки более 1100 солдат, РСЗО и 39 БПЛА, - Генштаб
Фото: россияне продолжают нести колоссальные потери личного состава в Украине (Getty Images)
За последние сутки с 25 на 26 августа, россияне потеряли на фронте 1140 солдат, систему ПВО и 47 артиллерийских систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 608 820 (+1140) человек ликвидировано;
- танков - 8551 (+4) ед;
- боевых бронированных машин - 16 648 (+17) ед;
- артиллерийских систем - 17 443 (+47) ед;
- РСЗО - 1172 (+1) ед;
- средства ПВО - 937 (+1) ед;
- самолетов - 367 ед;
- вертолетов - 328 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 14 134 (+39) ед;
- крылатых ракет - 2444 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 23 555 (+80) ед;
- специальной техники - 2941 (+13) ед.
Напомним, Силы обороны за неделю ликвидировали более 8 тысяч российских солдат и более 10 вражеских установок ПВО.
По данным ISW, захватчики продвинулись в районе города Торецк в Донецкой области.
Тем временем россияне в данный момент осуществляют одну из самых масштабных атак на Украину с начала полномасштабной войны.
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