Армия РФ потеряла за сутки более 1100 солдат, РСЗО и 39 БПЛА, - Генштаб

За последние сутки с 25 на 26 августа, россияне потеряли на фронте 1140 солдат, систему ПВО и 47 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.08.24 ориентировочно составили:

Напомним, Силы обороны за неделю ликвидировали более 8 тысяч российских солдат и более 10 вражеских установок ПВО.

По данным ISW, захватчики продвинулись в районе города Торецк в Донецкой области.

Тем временем россияне в данный момент осуществляют одну из самых масштабных атак на Украину с начала полномасштабной войны.

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