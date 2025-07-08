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Армія РФ втратила за добу 1070 солдатів, артсистеми та РСЗВ, - Генштаб

Фото: ЗСУ знищили 1070 солдатів РФ (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

За останню добу з 7 на 8 липня, армія російських загарбників втратила на фронті 1070 солдатів і 41 артилерійську систему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 8 липня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 028 610 (+1070) осіб поранені/ліквідовані;
  • танків - 10 995 (0) одиниць;
  • бойових броньованих машин - 22 967 (+4) одиниці;
  • артилерійських систем - 33 034 (+41) одиниці;
  • РСЗВ - 1 434 (+2) одиниці;
  • засоби ППО - 1 192 (+0) одиниці;
  • літаків - 421 (+0) одиниця;
  • вертольотів - 340 (+0) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 44 230 (+172) одиниць;
  • крилатих ракет - 3439 (+0) одиниць;
  • кораблів/катерів - 28 (+0) одиниць;
  • підводних човнів - 1 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 54 456 (+86) одиниць;
  • спеціальної техніки - 3927 (+0) одиниць.

Ситуація на фронті

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що Росія минулої доби, 7 липня, втратила 1100 солдатів. Зокрема Сили оборони вразили: три танки, сім бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи і не тільки.

Згідно з даними ISW, російські війська просунулися на кількох напрямках: на півночі Сумської області та в районі Новопавлівки, Торецька і Покровська.

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