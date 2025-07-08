Армія РФ втратила за добу 1070 солдатів, артсистеми та РСЗВ, - Генштаб

Ситуація на фронті

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що Росія минулої доби, 7 липня, втратила 1100 солдатів. Зокрема Сили оборони вразили: три танки, сім бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи і не тільки.

Згідно з даними ISW, російські війська просунулися на кількох напрямках: на півночі Сумської області та в районі Новопавлівки, Торецька і Покровська.

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