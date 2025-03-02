UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Армія РФ вночі обстріляла Краматорськ: є загиблий та поранені

Фото: окупанти обстріляли Краматорськ 2 березня, є загиблий (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська в ніч на 2 березня атакували Краматорськ. Є загиблий та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави Краматорської МВА Олександра Гончаренка.

"Вночі, 1 березня, Краматорськ зазнав ворожого обстрілу - приватний сектор", - розповів Гончаренко. 

За його даними, загинув хлопець 2006 р. н.

"Внаслідок атаки тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримав 18-річний містянин", - зазначили в прокуратурі.

Крім того, поранень зазнали дві людини - чоловік та жінка. 

"Також зазнали поранень чоловік 34 років та 88-річна пенсіонерка. У них діагностовано мінно-вибухові і закриту черепно-мозкову травми, перелом, рану обличчя й забої", - додали прокурори.

Потерпілим надано медичну допомогу.

"Встановлюємо наслідки руйнувань та пошкоджень, працюють всі відповідні служби", - констатував глава МВА.

Росіяни атакували Краматорськ ФАБом

Як зазначають правоохоронці, 1 березня, о 22:15, окупаційна армія нанесла авіаудар по Краматорську.

Вкотре в зоні ураження опинився житловий квартал. За попередніми даними, ворог використав проти мирного населення "ФАБ-250" з модулем УМПК. 

Обстріли Краматорська

Російські війська постійно обстрілюють Краматорськ. Особливо окупанти активізувалися в останній тиждень. Було зафіксовано кілька обстрілів.

Наприклад, російська армія вдарила по приватному сектору Краматорська вдень вівторка, 25 лютого. Під час атаки одна людина загинула і 14 постраждали.

Також російська армія завдала удару по місту Краматорськ Донецької області 15 січня. Тоді постраждали 9 людей, авіабомба росіян влучила в багатоповерхівку в спальному районі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні