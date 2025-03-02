Армія РФ вночі обстріляла Краматорськ: є загиблий та поранені

Обстріли Краматорська

Російські війська постійно обстрілюють Краматорськ. Особливо окупанти активізувалися в останній тиждень. Було зафіксовано кілька обстрілів.

Наприклад, російська армія вдарила по приватному сектору Краматорська вдень вівторка, 25 лютого. Під час атаки одна людина загинула і 14 постраждали.

Також російська армія завдала удару по місту Краматорськ Донецької області 15 січня. Тоді постраждали 9 людей, авіабомба росіян влучила в багатоповерхівку в спальному районі.

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