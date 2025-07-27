Армія РФ вночі атакувала Україну десятками дронів: є влучання

Обстріл України

Ще ввечері 26 липня стало відомо, що росіяни вдарили по Харкову дронами. За даними місцевої влади, по Київському району міста загарбники випустили 10 безпілотників.

У Харкові через атаку виникли пожежі, пошкоджені цивільне підприємство та приватний будинок. Також армія РФ вдарила дронами по передмістю Харкова. У ДСНС показали наслідки удару по Харкову та передмістю.

Також зранку вибухи чули у Хмельницькій області. Повітряні сили повідомляли про рух безпілотників у напрямку міста Старокостянтинів.

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