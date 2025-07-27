Армия РФ ночью атаковала Украину десятками дронов: есть попадания

Обстрел Украины

Еще вечером 26 июля стало известно, что россияне ударили по Харькову дронами. По данным местных властей, по Киевскому району города захватчики выпустили 10 беспилотников.

В Харькове из-за атаки возникли пожары, повреждены гражданское предприятие и частный дом. Также армия РФ ударила дронами по пригороду Харькова. В ГСЧС показали последствия удара по Харькову и пригороду.

Также утром взрывы слышали в Хмельницкой области. Воздушные силы сообщали о движении беспилотников в направлении города Староконстантинов.

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