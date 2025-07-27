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Армия РФ ночью атаковала Украину десятками дронов: есть попадания

Киев, Воскресенье 27 июля 2025 11:02
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Армия РФ ночью атаковала Украину десятками дронов: есть попадания Фото: силы ПВО обезвредили 78 из 83 дронов (facebook.com 23ombr)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 27 июля выпустила по Украине 83 дрона. Силы ПВО обезвредили большинство целей, однако были и попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Оккупанты запускали ударные дроны и беспилотники-имитаторы различных типов с шести направлений - Орел, Курск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск и Гвардейское в Крыму.

Атаку врага отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Силы ПВО обезвредили 78 дронов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Как отметили Воздушные силы ВСУ, зафиксировано попадание пяти беспилотников в трех локациях, падение сбитых (обломки) - на двух локациях.

Обстрел Украины

Еще вечером 26 июля стало известно, что россияне ударили по Харькову дронами. По данным местных властей, по Киевскому району города захватчики выпустили 10 беспилотников.

В Харькове из-за атаки возникли пожары, повреждены гражданское предприятие и частный дом. Также армия РФ ударила дронами по пригороду Харькова. В ГСЧС показали последствия удара по Харькову и пригороду.

Также утром взрывы слышали в Хмельницкой области. Воздушные силы сообщали о движении беспилотников в направлении города Староконстантинов.

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ПВО Воздушные силы Украины Война в Украине Атака дронов
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