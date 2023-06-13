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Шість ракет, п'ять попадань. Вілкул розповів деталі атаки на Кривий Ріг

Фото: армія РФ випустила по Кривому Розі шість ракет 13 червня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Під час масованої атаки по Україні, російські війська випустили 6 з 14 ракет по Кривому Рогу Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Кривого Рогу Олександра Вілкула.

"Усього в ночі було шість ракет. П'ять місць уражень. Жодного немає відношення до військових - один багатоквартирний будинок, продуктовий склад", - розповів він.

Водночас як повідомляє МВС України, ворог вдарив по мирних мешканцях Кривого Рогу, попередньо, чотирма ракетами.

Що відомо про жертв та постраждалих

За даними Вілкула, наразі відомо про 3 загиблих та 25 поранених (з них 10 важких та троє - вкрай важких) і 7 перебувають під завалами.

При цьому, в МВС України уточнюють, що через влучання у п’ятиповерхівку станом на 8:45 троє людей загинули, 23 людини поранені.

"Ще 8 осіб поранені через влучання ракет в інші цивільні та господарські приміщення", - йдеться в повідомленні.

Багатоповерхівка загорілась після "прильоту"

За даними рятувальників, після влучання в багатоповерхівку, почалася пожежа.

Полум’ям були охоплені квартири з першого по п’ятий поверх двох під’їздів будинку та загорілися припарковані автомобілі.

"Загальна площа пожежі склала 700 кв.м. О 06:22 пожежу вдалось локалізувати. Здійснюється розбір завалів та гасіння пожежі", - йдеться в повідомленні.

На місці пожежі вдалося врятувати 12 людей.

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Кривий Ріг