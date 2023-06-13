Шесть ракет, пять попаданий. Вилкул рассказал детали атаки на Кривой Рог

"Всего ночью было шесть ракет. Пять мест поражений. Никакого нет отношения к военным - один многоквартирный дом, продуктовый склад", - рассказал он.

В то же время, как сообщает МВД Украины, враг ударил по мирным жителям Кривого Рога, предварительно, четырьмя ракетами.

Что известно о жертвах и пострадавших

По данным Вилкула, сейчас известно о 3 погибших и 25 раненых (из них 10 тяжелых и трое - крайне тяжелых) и 7 находятся под завалами.

При этом, в МВД Украины уточняют, что из-за попадания в пятиэтажку по состоянию на 8:45 три человека погибли, 23 человека ранены.

"Еще 8 человек ранены из-за попадания ракет в другие гражданские и хозяйственные помещения", - говорится в сообщении.

Многоэтажка загорелась после "прилета"

По данным спасателей, после попадания в многоэтажку начался пожар.

Пламенем были охвачены квартиры с первого по пятый этаж двух подъездов дома и загорелись припаркованные автомобили.

"Общая площадь пожара составила 700 кв.м. В 06:22 пожар удалось локализовать. Осуществляется разбор завалов и тушения пожара", - говорится в сообщении.

На месте пожара удалось спасти 12 человек.