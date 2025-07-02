Армія РФ вдарила по терміналу "Нової пошти" у Слов'янську

"Знов атака БПЛА. Влучання по терміналу "Нової пошти" на вул. Літературній, а також в районі вул. Торецько-Набережна", - повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації.

Що кажуть у "Новій пошті"

За словами прес-служби компанії, вночі росіяни дронами зруйнували термінал у місті. Працівники не постраждали.

Сума збитків уточнюється. Наразі відомо про орієнтовно 300 знищених посилок і 5000 вцілілих. На місці працює поліція та ДСНС.

"Нова пошта" оперативно перебудовує сортування посилок та логістику, але можливі затримки у відправленнях зі Слов'янська та у місто з усіх регіонів України. Ми зв’язуємося з клієнтами задля виплати компенсацій", - додали у компанії.