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Армія РФ вдарила по терміналу "Нової пошти" у Слов'янську

Фото: армія РФ вдарила по терміналу "Нової пошти" у Слов'янську (t.me/slv_vca)
Автор: Константин Широкун

Російська армія сьогодні вночі, 2 липня, атакувала ударним безпілотником термінал "Нової пошти" у Слов'янську Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Слов’янської міської військової адміністрації Вадима Ляха.

"Знов атака БПЛА. Влучання по терміналу "Нової пошти" на вул. Літературній, а також в районі вул. Торецько-Набережна", - повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації.

Що кажуть у "Новій пошті"

За словами прес-служби компанії, вночі росіяни дронами зруйнували термінал у місті. Працівники не постраждали. 

Сума збитків уточнюється. Наразі відомо про орієнтовно 300 знищених посилок і 5000 вцілілих. На місці працює поліція та ДСНС.

"Нова пошта" оперативно перебудовує сортування посилок та логістику, але можливі затримки у відправленнях зі Слов'янська та у місто з усіх регіонів України. Ми зв’язуємося з клієнтами задля виплати компенсацій", - додали у компанії.

Удари росіян по "Новій пошті"

Російські війська регулярно атакують цивільну інфраструктуру у прифронтових містах, зокрема й відділення та термінали "Нової пошти".

Так, в ніч на 3 червня російські безпілотники атакували термінал "Нової пошти" під Харковом.

"Внаслідок атаки ворога "шахедами" зруйнована частина сортувального терміналу Нової пошти на Харківщині. Ніхто з наших колег не постраждав. Пожежу ліквідовано", - йдеться у повідомленні компанії.

У "Новій пошті" також додали, що зв’язуються з клієнтами, чиї посилки були знищені щодо компенсації.

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