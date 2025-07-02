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Армия РФ ударила по терминалу "Новой почты" в Славянске

Фото: армия РФ ударила по терминалу "Новой почты" в Славянске (t.me/slv_vca)
Автор: Константин Широкун

Российская армия сегодня ночью, 2 июля, атаковала ударным беспилотником терминал "Новой почты" в Славянске Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника Славянской городской военной администрации Вадима Ляха.

"Снова атака БПЛА. Попадание по терминалу "Новой почты" на ул. Литературной, а также в районе ул. Торецко-Набережная", - сообщил начальник Славянской городской военной администрации.

Что говорят в "Новой почте"

По словам пресс-службы компании, ночью россияне дронами разрушили терминал в городе. Работники не пострадали.

Сумма ущерба уточняется. Известно об ориентировочно 300 уничтоженных посылок и 5000 уцелевших. На месте работает полиция и ГСЧС.

"Новая почта" оперативно перестраивает сортировку посылок и логистику, но возможны задержки в отправлениях из Славянска и в город из всех регионов Украины. Мы связываемся с клиентами для выплаты компенсаций", - добавили в компании.

 

Удары россиян по "Новой почте"

Российские войска регулярно атакуют гражданскую инфраструктуру в прифронтовых городах, в том числе отделения и терминалы "Новой почты".

Так, в ночь на 3 июня российские беспилотники атаковали терминал "Новой почты" под Харьковом.

"В результате атаки врага "шахедами" разрушена часть сортировочного терминала Новой почты на Харьковщине. Никто из наших коллег не пострадал. Пожар ликвидирован", - говорится в сообщении компании.

В "Новой почте" также добавили, что связываются с клиентами, чьи посылки были уничтожены относительно компенсации.

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