Армия РФ установила доску позора для тех, кто отказывается воевать с Украиной

В полевом лагере российских войск на границе с Украиной установили два стенда с рамками для фотографий для "хороших" солдат РФ, которые рвутся и бой, и "плохих", которые отказываются ехать на войну с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение основателя CIT Руслана Левиева в Twitter.
"Полевой лагерь российских войск на границе с Украиной. Буквально-таки картина "Плохой / хороший человек". На первом стенде будут висеть портреты тех, кто отказывается идти воевать против Украины", - говорится в сообщении Левиина.
Эксперт CIT опубликовал фото двух стендов. Один из них-красного цвета со звездой и надписью: "они героически выполняют задание защищая свою Родину". И второй - серый с надписью: "Они предали своих товарищей, бежали с поля боя".
На каждом стенде есть места для размещения фотографий 15 "героев" и "предателей".
Напомним, Служба безопасности Украины опубликовала разговор контрактника из российской глубинки Ивана Клименко со своей матерью. Россия набирает в свою армию сторонников нацизма.
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