Армія РФ встановила дошку ганьби для тих, хто відмовляється воювати з Україною

У польовому таборі російських військ на кордоні з Україною встановили два стенди з рамками для фотографій для "хороших" солдатів РФ, які рвуться і бій, та "поганих", які відмовляються їхати на війну з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення засновника CIT Руслана Левієва у Twitter.

"Польовий табір російських військ на кордоні з Україною. Буквально-таки картина "Погана/хороша людина". На першому стенді висітимуть портрети тих, хто відмовляється йти воювати проти України", - йдеться у повідомленні Левієва.

Експерт CIT опублікував фото двох стендів. Один із них - червоного кольору із зіркою та написом: "Вони героїчно виконують завдання захищаючи свою Батьківщину". І другий - сірий із написом: "Вони зрадили своїх товаришів, втекли з поля бою".

На кожному стенді є місця для розміщення фотографій 15 "героїв" та "зрадників".