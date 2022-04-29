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Армія РФ встановила дошку ганьби для тих, хто відмовляється воювати з Україною

Фото: російські полонені (gettyimeges)
Автор: Євгеній Прокопенко

У польовому таборі російських військ на кордоні з Україною встановили два стенди з рамками для фотографій для "хороших" солдатів РФ, які рвуться і бій, та "поганих", які відмовляються їхати на війну з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення засновника CIT Руслана Левієва у Twitter.

"Польовий табір російських військ на кордоні з Україною. Буквально-таки картина "Погана/хороша людина". На першому стенді висітимуть портрети тих, хто відмовляється йти воювати проти України", - йдеться у повідомленні Левієва.

Експерт CIT опублікував фото двох стендів. Один із них - червоного кольору із зіркою та написом: "Вони героїчно виконують завдання захищаючи свою Батьківщину". І другий - сірий із написом: "Вони зрадили своїх товаришів, втекли з поля бою".

На кожному стенді є місця для розміщення фотографій 15 "героїв" та "зрадників".

Нагадаємо, Служба безпеки України опублікувала розмову контрактника із російської глибинки Івана Клименка зі своєю матір’ю. З'ясувалось, що Росія набирає в свою армію прихильників нацизму.

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