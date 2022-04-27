Армія РФ тероризує мирних мешканців тимчасово окупованих районів Запоріжжя

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену Верховоної Ради України з прав людини Людмилу Денісову .

За повідомленнями місцевих жителів, російські військові оселилися у школі, лікарні та сільській раді. На території села загарбники риють траншеї, аби заховати у них свою військову техніку.

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області армія рф намагається вести російське телерадіомовлення. У Мелітополі окупанти заблокували гуманітарні коридори.

До того ж вони готуються з розмахом і парадом святкувати 1 і 9 травня, а також намагаються почати навчальний процес у школах і дитсадках.

У Мелітопольському районі російські солдати риють окопи в селах, що знаходяться поблизу заповідника. У Бердянську захоплено два медичні заклади.

Також в тимчасово окупованій частині Запорізької області російські солдати складають «списки місцевих діячів для викрадення» та розшукують журналістів, щоб примусити їх до співпраці або мовчання.