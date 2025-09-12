Армія РФ не справляється? Росгвардія відроджує танкові війська та артилерію

"Уперше на озброєння було прийнято танки, протитанкові гармати, самохідну артилерію та реактивні системи залпового вогню", – зазначив Золотов.

Зазначимо, що реформа Росгвардії розпочалася після бунту бойовиків ПВК "Вагнера" у 2023 році, коли колона найманців у бронетехніці наблизилася до столиці Росії. Попри те, що повстання було придушене, воно оголило вразливість силових структур РФ.

Станом на січень 2024 року Росгвардія налічувала приблизно 370 тисяч осіб. Золотов заявив про плани збільшення чисельності особового складу як для контролю над територією Росії, так і над окупованими регіонами України.