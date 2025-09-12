Армия РФ не справляется? Росгвардия возрождает танковые войска и артиллерию

"Впервые на вооружение были приняты танки, противотанковые пушки, самоходная артиллерия и реактивные системы залпового огня", - отметил Золотов.

Отметим, что реформа Росгвардии началась после бунта боевиков ЧВК "Вагнера" в 2023 году, когда колонна наемников в бронетехнике приблизилась к столице России. Несмотря на то, что восстание было подавлено, оно обнажило уязвимость силовых структур РФ.

По состоянию на январь 2024 года Росгвардия насчитывала около 370 тысяч человек. Золотов заявил о планах увеличения численности личного состава как для контроля над территорией России, так и над оккупированными регионами Украины.