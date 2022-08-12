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Армия РФ скоро столкнется с логистическими проблемами, - Силы обороны Эстонии

Фото: замначальника Генштаба Сил обороны Эстонии Март Вендла (mil.ee)
Автор: Илона Свиридова

Российские войска, которые задействованы во вторжении в Украину, в ближайшее время столкнутся с логистическими проблемами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на err.ee.

Как заявил замначальника Генерального штаба Сил обороны Эстонии Март Вендла, комментируя войну в Украине, россияне перебрасывают на юг дополнительную технику, чтобы помешать контрнаступлению ВСУ крупной группировкой.

"В ближайшие семь дней фокус не изменится. Дополнительное давление будет продолжаться в направлении Бахмут - Северск", - отметил он.

По его мнению, важными событиями являются взрывы на аэродромах в Крыму и в Беларуси.

"К фундаментальным изменениям эта атака, конечно, не приведет. Но это показывает, что вооруженные силы РФ не могут быть уверены, что огонь украинской армии не дойдет до них в том месте, которое считают тылом. Подтвержденной информации о том, что произошло под Гомелем в Беларуси, что именно было уничтожено, нет. По разным данным, имеются потери в разных видах техники", - подчеркнул Вендла.

Кроме того, Россия во время войны против Украины потеряла такое количество танков, которое превышает то, что у себя на вооружении имеют Великобритания и Германия. А производству новых мешают санкции. Поэтому в ближайшее время российские войска столкнутся с логистическими проблемами.

"С этим у них проблемы. Войны часто выигрываются именно при помощи логистической поддержки", - добавил Вендла.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинские войска достигли значительных успехов в уничтожении логистики противника.

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