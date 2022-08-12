RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Армія РФ скоро зіткнеться з логістичними проблемами, - Сили оборони Естонії

Фото: заступник начальника Генштабу Сил оборони Естонії Март Вендла (mil.ee)
Автор: Ілона Свиридова

Російські війська, які задіяні у вторгненні до України, найближчим часом зіткнуться з логістичними проблемами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на err.ee.

Як заявив заступник начальника Генерального штабу Сил оборони Естонії Март Вендла, коментуючи війну в Україні, росіяни перекидають на південь додаткову техніку, щоб перешкодити контрнаступу ЗСУ великим угрупуванням.

"У найближчі сім днів фокус не зміниться. Додатковий тиск буде продовжуватися в напрямку Бахмут - Сіверськ", - зазначив він.

На його думку, важливими подіями є вибухи на аеродромах в Криму і в Білорусі.

"До фундаментальних змін ця атака, звичайно, не призведе. Але це показує, що збройні сили РФ не можуть бути впевнені, що вогонь української армії не дійде до них в тому місці, яке вважають тилом. Підтвердженої інформації про те, що сталося під Гомелем в Білорусі, що саме було знищено, немає. За різними даними, є втрати в різних видах техніки", - підкреслив Вендла.

Крім того, Росія під час війни проти України втратила таку кількість танків, яка перевищує те, що у себе на озброєнні мають Великобританія і Німеччина. А виробництву нових заважають санкції. Тому найближчим часом російські війська зіткнуться з логістичними проблемами.

"З цим у них проблеми. Війни часто виграються саме за допомогою логістичної підтримки", - додав Вендла.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що українські війська досягли значних успіхів у знищенні логістики противника.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕстоніяВійна Росії проти України