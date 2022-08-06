ВСУ и разведка достигли сильных результатов в уничтожении логистики и баз россиян, - Зеленский
За последнюю неделю украинские военные и разведка достигли значительных результатов в уничтожении логистики оккупационных войск, складов боеприпасов, командных пунктов и техники.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.
"За эту неделю Вооруженные силы Украины и наша разведка достигли сильных результатов в уничтожении логистики российской армии, тыловых баз оккупантов. И каждый удар по складам боеприпасов противника, их командным пунктам, по скоплениях российской техники спасает жизни украинских военных и гражданских", - сказал он.
Также президент поблагодарил всех украинских партнеров за поставки необходимого оружия.
Так, на этой неделе был согласован очередной пакет поддержки от США, который содержит, в частности, боеприпасы для HIMARS. Зеленский отметил, что все они применяются максимально точно и с пользой для общей стратегии обороны Украины.
"Делаем все, чтобы получить еще больше эффективного и современного оружия", - добавил он.
Напомним, ВСУ поразили два пункта управления 76-й десантно-штурмовой дивизии и 49-й армии в Чернобаевке.
5 августа украинские защитники ликвидировали 79 российских военных, четыре танка Т-72 и две самоходные гаубицы "Мста-С" на южном направлении.
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