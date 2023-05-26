Армія РФ скинула авіабомбу на Нью-Йорк: поранено людину (фото)

Російські війська з авіації обстріляли село Нью-Йорк Донецької області. Окупанти скинули на населений пункт авіабомбу ФАБ-250, одна людина отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

Нью-Йорк - селище міського типу в Україні, що розташоване у Торецькій громаді Бахмутського району Донецької області. Знаходиться за 10 км від Торецька, у 8 км від окупованої Горлівки, яку добре видно з околиць селища, та за 38 км від захопленого Донецька. До 1 липня 2021 року селище мало назву Новгородське.

Містечко постійно знаходиться під російськими обстрілами. Буквально 23 травня під час аналогічної атаки поранення отримала дитина . На щастя, 15-річна дівчинка-підліток отримала незначні ушкодження.

Як зазначив Кириленко, удар по містечку завдали сьогодні зранку - пошкоджено 3 багатоповерхівки, ясла, амбулаторію, кінозал і спортзал.

Зазначимо, що Росія не рідко використовує авіабомби ФАБи для ударів по Україні. Трапляється так, що вони не долітають до території України, падаючи на території РФ.

Один із таких випадків стався у Бєлгородській області. Докладніше про саму авіабомбу та про те, що сталося - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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