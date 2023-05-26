Армія РФ скинула авіабомбу на Нью-Йорк: поранено людину (фото)

Російські війська з авіації обстріляли село Нью-Йорк Донецької області. Окупанти скинули на населений пункт авіабомбу ФАБ-250, одна людина отримала поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
Як зазначив Кириленко, удар по містечку завдали сьогодні зранку - пошкоджено 3 багатоповерхівки, ясла, амбулаторію, кінозал і спортзал.
Містечко постійно знаходиться під російськими обстрілами. Буквально 23 травня під час аналогічної атаки поранення отримала дитина. На щастя, 15-річна дівчинка-підліток отримала незначні ушкодження.
Для довідки
Нью-Йорк - селище міського типу в Україні, що розташоване у Торецькій громаді Бахмутського району Донецької області. Знаходиться за 10 км від Торецька, у 8 км від окупованої Горлівки, яку добре видно з околиць селища, та за 38 км від захопленого Донецька. До 1 липня 2021 року селище мало назву Новгородське.
Зазначимо, що Росія не рідко використовує авіабомби ФАБи для ударів по Україні. Трапляється так, що вони не долітають до території України, падаючи на території РФ.
Один із таких випадків стався у Бєлгородській області. Докладніше про саму авіабомбу та про те, що сталося - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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