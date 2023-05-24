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Росіяни обстріляли Нью-Йорк у Донецькій області: постраждала дитина

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Нью-Йорк, Середа 24 травня 2023 15:20
Росіяни обстріляли Нью-Йорк у Донецькій області: постраждала дитина Фото: Автомобіль медиків (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові обстріляли смт Нью-Йорк у Донецькій області у середу, 24 травня. Внаслідок ворожої атаки постраждала одна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Торецьку міську військову адміністрацію.

"Сьогодні вдень, під час обстрілу ворожими найманцями смт Нью-Йорк, постраждала ще одна дитина", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дівчина 2008 року народження отримала незначні поранення.

Росіяни обстріляли Нью-Йорк у Донецькій області: постраждала дитинаУ Торецькій МВА закликали батьків подбати про безпеку дітей та евакуюватись у більш безпечний регіон.

Обстріли Донецької області

Російська армія контролює певну частину Донецької області та регулярно обстрілює села і міста, які перебувають під контролем ЗСУ.

Мешканці Донецької області мають можливість безкоштовно евакуюватися в Житомирську область. Детальніше про це в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, що у Торецьку через обстріл росіян 23 травня поранення отримали 5 людей. Під час масованої атаки по місту, пошкоджено 7 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, 2 адмінбудівлі, школу, палац культури та будівлю храму.

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