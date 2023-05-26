Армия РФ сбросила авиабомбу на Нью-Йорк: ранен человек (фото)

Российские войска из авиации обстреляли село Нью-Йорк Донецкой области. Оккупанты сбросили на населенный пункт авиабомбу ФАБ-250, один человек получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Нью-Йорк - поселок городского типа в Украине, расположенный в Торецкой общине Бахмутского района Донецкой области. Находится в 10 км от Торецка, в 8 км от оккупированной Горловки, которая хорошо видна с окрестностей поселка, и в 38 км от захваченного Донецка. До 1 июля 2021 года поселок назывался Новгородское.

Поселок постоянно находится под российскими обстрелами. Буквально 23 мая во время аналогичной атаки ранения получил ребенок . К счастью, 15-летняя девочка-подросток получила незначительные травмы.

Как отметил Кириленко, удар по городку нанесли сегодня утром - повреждены 3 многоэтажки, ясли, амбулаторию, кинозал и спортзал.

Отметим, Россия не редко использует авиабомбы ФАБы для ударов по Украине. Случается и так, что они не долетают до территории Украины, падая на территории РФ.

Один из таких случаев произошел в Белгородской области. Подробнее о самой авиабомбе и о том, что произошло - читайте в материале РБК-Украина.

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