Армія РФ скаржиться на боєприпаси, які передала Північна Корея, - Сили оборони

"У нас є інформація, що російські військовослужбовці виявляють скарги на складнощі у застосуванні боєприпасів, які постачаються Північною Кореєю. Тобто вони летять не туди, куди потрібно, і те, що вони (окупанти, ред.) не можуть з ними добре обходитися", - сказав речник.

За його словами, росіяни на фронті також скаржаться на погане логістичне забезпечення. Йдеться про відсутність боєприпасів, харчів та води.

"Особливо гостро ця проблема у них постала з настанням холодної пори року. Вони скаржаться навіть на відсутність теплих речей", - додав Волошин.