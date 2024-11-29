UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни

Армія РФ скаржиться на боєприпаси, які передала Північна Корея, - Сили оборони

Фото: армія РФ скаржиться на боєприпаси з Північної Кореї (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська скаржаться на боєприпаси, які армії РФ передала Північна Корея. Окупанти кажуть про проблеми у застосуванні снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назара Волошина в ефірі телемарафону.

"У нас є інформація, що російські військовослужбовці виявляють скарги на складнощі у застосуванні боєприпасів, які постачаються Північною Кореєю. Тобто вони летять не туди, куди потрібно, і те, що вони (окупанти, ред.) не можуть з ними добре обходитися", - сказав речник.

За його словами, росіяни на фронті також скаржаться на погане логістичне забезпечення. Йдеться про відсутність боєприпасів, харчів та води.

"Особливо гостро ця проблема у них постала з настанням холодної пори року. Вони скаржаться навіть на відсутність теплих речей", - додав Волошин.

Як КНДР допомагає Росії

Нагадаємо, раніше Північна Корея надала російській армії артилерійські боєприпаси та балістичні ракети, якими Москва обстрілює Україну.

Восени стало відомо, що КНДР перекинула в Росію понад 10 тисяч своїх солдатів. Вони проходили навчання на російських полігонах, а тоді відправилися до Курської області.

Українські військові повідомляли, що північнокорейські військові вже брали участь у бойових діях. ЗМІ також повідомляють про загибель не лише солдатів КНДР, але й офіцерів.

Також, за даними видання Financial Times, Пхеньян передав Росії ракетні та артилерійські системи великої дальності.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКНДРВійна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниОкупанти