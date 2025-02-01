Армія РФ розміщує свій особовий склад у медзакладах, які в окупації, - ЦНС

Нагадаємо, минулого місяця в ЦНС інформували, що у 2024 році росіяни планували мобілізувати на контрактну службу до своєї армії 10 тисяч осіб із числа місцевих жителів, які в окупації. Однак реалізувати ці плани не вдалося.

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