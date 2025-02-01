Армия РФ размещает свой личный состав в медучреждениях, которые в оккупации, - ЦНС

Напомним, в прошлом месяце в ЦНС информировали, что в 2024 году россияне планировали мобилизовать на контрактную службу в свою армию 10 тысяч человек из числа местных жителей, который в оккупации. Однако реализовать эти планы не удалось.

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