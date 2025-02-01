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Армия РФ размещает свой личный состав в медучреждениях, которые в оккупации, - ЦНС

Фото: россияне нарушают международное право (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты приняли решение забрать под военные нужды медицинские учреждения временно оккупированного востока Украины. Причиной стали ежедневные потери солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

По данным информационного ресурса, враг хочет расширить медицинский фонд, поскольку ежедневно получает ранеными до 300 представителей своих оккупационных войск РФ.

В ЦНС отметили, что раненые россияне не имеют места где проходить лечение или реабилитацию. Таким образом, представители армии России нарушают международное право, прикрываясь местным населением.

"Размещая свой личный состав в местных больницах, несмотря на то, что в медицинских учреждениях много местных жителей пожилого возраста находятся на стационаре. Оккупационные администрации на ВОТ востока Украины уже традиционно не комментируют очередные факты своей преступной деятельности", - говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом месяце в ЦНС информировали, что в 2024 году россияне планировали мобилизовать на контрактную службу в свою армию 10 тысяч человек из числа местных жителей, который в оккупации. Однако реализовать эти планы не удалось.

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