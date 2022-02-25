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Армия РФ за прошедшие сутки понесла рекордные потери, - ВСУ

Автор: Константин Широкун

Потери российской армии за первую половину дня 25 февраля превысили 1000 человек. Это рекордный показатель за всю современную историю РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

По информации украинского военного ведомства, такого количества потерь военнослужащих за время боевых действий Россия не несла за все время своего существования еще ни в одном вооруженном конфликте, инициатором которого она становилась.

Напомним, ранее сообщалось, что российская бронетехника двинулась на Нежин и Киев с черниговского направления.

А также мы писали о том, как вести себя в зоне боевых действий.

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