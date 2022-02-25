Армія РФ за минулу добу зазнала рекордних втрат, - ЗСУ

Втрати російської армії за першу половину дня 25 лютого перевищили 1000 осіб. Це рекордний показник за всю сучасну історію РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
За інформацією українського військового відомства, такої кількості втрат військовослужбовців за час бойових дій Росія не несла за весь час свого існування ще в жодному збройному конфлікті, ініціатором якого вона ставала.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Російська бронетехніка рушила на Ніжин і Київ з Чернігівського напрямку.
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