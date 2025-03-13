Армія РФ продовжує просуватися у Курській області: актуальні карти боїв

Бої у Курській області

Нагадаємо, що Сили оборони України почали операцію у Курській області на початку серпня 2024 року. Українські воїни змогли взяти під контроль понад сотню населених пунктів і створити буферну зону у прикордонних районах РФ.

Росіяни намагаються витиснути українські сили з Курської області. Кремль залучив до боїв війська Північної Кореї.

З початку березня у мережі повідомляють про посилення російського наступу у Курській області. Як повідомляли джерела РБК-Україна, росіяни намагаються перерізати дорогу Суджа-Суми і тим самим створити оперативне оточення українських військ.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що війська РФ захопили місто Суджа. Детальніше про бої у Курській області та чи вдасться ЗСУ втримати буфер - у матеріалі РБК-Україна.

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