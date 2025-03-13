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Армія РФ продовжує просуватися у Курській області: актуальні карти боїв

Фото: Генштаб показав просування військ РФ у Курській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська продовжують просуватися у Курській області. За останню добу на цьому напрямку Сили оборони України відбили 17 атак російських сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Згідно з картами бойових дій, які опублікував Генштаб, російські війська продовжують просування у Курській області. Станом на ранок 13 березня зона, яку контролюють українські сили, за останню добу знову зменшилася.

Фото: карта боїв у Курській області станом на 13 березня (facebook.com/GeneralStaff.ua)

У порівняння з картою за 12 березня російські війська просунулися у районі міста Суджа, а також на північ від нього. 

Фото: карта боїв у Курській області станом на 12 березня (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Як повідомляє Генеральний штаб, минулої доби в операційній зоні у Курській області підрозділи українських військ відбили 17 атак російських сил. Противник здійснив 334 артилерійських обстріли, з яких 12 - з РСЗВ, завдав 29 авіаційних ударів, застосувавши 33 керовані авіаційні бомби.

Сервіс DeepState також підтверджує просування ворога. Так, станом на 11 березня зона, яку контролювали Сили оборони України, складала 197 квадратних кілометрів, а станом на 12 березня вона зменшилася до 140 квадратних кілометрів.

 

Фото: перша карта за 11 березня, друга - 12 березня (скриншот deepstatemap.live)

Бої у Курській області

Нагадаємо, що Сили оборони України почали операцію у Курській області на початку серпня 2024 року. Українські воїни змогли взяти під контроль понад сотню населених пунктів і створити буферну зону у прикордонних районах РФ.

Росіяни намагаються витиснути українські сили з Курської області. Кремль залучив до боїв війська Північної Кореї.

З початку березня у мережі повідомляють про посилення російського наступу у Курській області. Як повідомляли джерела РБК-Україна, росіяни намагаються перерізати дорогу Суджа-Суми і тим самим створити оперативне оточення українських військ.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що війська РФ захопили місто Суджа. Детальніше про бої у Курській області та чи вдасться ЗСУ втримати буфер - у матеріалі РБК-Україна.

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Курська областьСуджаЗбройні сили УкраїниГенштаб ВСУВійна в Україні