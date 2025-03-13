Армия РФ продолжает продвигаться в Курской области: актуальные карты боев

Российские войска продолжают продвигаться в Курской области. За последние сутки на этом направлении Силы обороны Украины отбили 17 атак российских сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Согласно картам боевых действий, которые опубликовал Генштаб, российские войска продолжают продвижение в Курской области. По состоянию на утро 13 марта зона, которую контролируют украинские силы, за последние сутки снова уменьшилась.



Фото: карта боев в Курской области по состоянию на 13 марта (facebook.com/GeneralStaff.ua)



В сравнение с картой за 12 марта российские войска продвинулись в районе города Суджа, а также к северу от него.



Фото: карта боев в Курской области по состоянию на 12 марта (facebook.com/GeneralStaff.ua)



Как сообщает Генеральный штаб, за прошедшие сутки в операционной зоне в Курской области подразделения украинских войск отбили 17 атак российских сил. Противник совершил 334 артиллерийских обстрела, из которых 12 - из РСЗО, нанес 29 авиационных ударов, применив 33 управляемые авиационные бомбы. Сервис DeepState также подтверждает продвижение врага. Так, по состоянию на 11 марта зона, которую контролировали Силы обороны Украины, составляла 197 квадратных километров, а по состоянию на 12 марта она уменьшилась до 140 квадратных километров. Фото: первая карта за 11 марта, вторая - 12 марта (скриншот deepstatemap.live)